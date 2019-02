Teams for Sharks Bulls warmup

The teams for Saturday’s warmup have been announced.

I assume Thomas du Toit is being given more time for his ankle to heal, but other usual suspects missing from the 33 man squad include Chiliboy Ralapele, John-Hubert Meyer, Philip van der Walt and Kobus van Wyk.

Sharks – 15 Aphelele Fassi, 14 S’bu Nkosi, 13 Lukhanyo Am, 12 Marius Louw, 11 Makazole Mapimpi, 10 Curwin Bosch, 9 Louis Schreuder (c), 8 Dan du Preez, 7 Tyler Paul, 6 Jacques Vermeulen, 5 Ruan Botha, 4 Hyron Andrews, 3 Coenie Oosthuizen, 2 Akker van der Merwe, 1 Beast Mtawarira.

Subs: 16 Juan Schoeman, 17 Fezo Mbatha, 18 Khutha Mchunu, 19 Ruben van Heerden, 20 Gideon Koegelenberg, 21 Wian Vosloo, 22 Luke Stringer, 23 Phepsi Buthelezi, 24 Cameron Wright, 25 Robert du Preez, 26 Lwazi Mvovo, 27 Andre Esterhuizen, 28 Jeremy Ward, 29 Leolin Zas, 30 Courtney Winnaar, 31 Kerron van Vuuren, 32 Grant Williams, 33 Rhyno Smith.

Bulls – 15 Warrick Gelant, 14 Cornal Hendricks, 13 Jesse Kriel, 12 Dylan Sage, 11 Rosko Specman, 10 Handré Pollard, 9 Embrose Papier, 8 Duane Vermeulen, 7 Thembelani Bholi, 6 Ruan Steenkamp, 5 Lood de Jager (c), 4 Jason Jenkins, 3 Trevor Nyakane, 2 Schalk Britz, 1 Lizo Gqoboka.

Subs: 16 Johan Grobbelaar, 17 Matthys Basson, 18 Conraad van Vuuren, 19 Hanro Liebenberg, 20 Paul Schoeman, 21 Jannes Kirsten, 22 Tim Agaba, 23 André Warner, 24 JT Jackson, 25 Jade Stighling, 26 Divan Rossouw.